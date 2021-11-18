السجن عاما للمتهم الثالث بقضية الشروع فى قتل الطالب "زياد" بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن عام لمتهم بالشروع فى قتل طالب بقنا.



تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تعدى 3 متهمين بالضرب على طالب أثناء ممارسته كرة القدم فى الشارع برفقة أصدقائه في الشارع، وأوضحت التحريات، أن المتهمين فى الواقعة "محسن . م" 49 عاما، أمين مخزن بمصلحة الضرائب، و"حسن . م" 34 عاما، سائق، و"أحمد . م"، شرعوا فى قتل المجنى عليه "زياد إيهاب" بالتعدي عليه ضربًا وبالشوم مما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقًا فى دمائه، وكانت قد قضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة الثاني.



تم إحالة القضية التى تحمل 1486 لسنة 2020 والمقيدة 1434 لسنة 2021 والتى قضت بالسجن عام للمتهم الثالث أحمد.م.م.











