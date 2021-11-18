السجن المشدد من 3 لـ15 سنة لـ3 أشقاء بتهمة قتل جارهم فى 15 مايو

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد لقتلهم جارهم فى 15 مايو، بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 15 عاما والثانى بالمشدد 5 سنوات بالثالث بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مالى مسبق بينهما، انتهى بشجار الأول معه واستدعائه للثانى والثالث للشد من أزره فتوافقوا جنائيا على إزهاق روح خصمهم فقاما بإبعاء المارة للحول بينهم ونجدة المجنى عليه، وما أن ظفر الأول بضحيته استل سلاحه الأبيض «مطواه قرن غزال» من بين طيات ملابسه وكال به عدة ضربات له، فتمكن من إسقاطه أرضا فجثم عليه طاعنا إياه بطعنة قاتلة بسلاحه الحاد السابق بيانه فاستقرت بصدره فخارت قواه وأصبح غير قادر على درءالاعتداء عن نفسه، وتنفيذا لما تولد فى ذهنهم من نية خبيثة بالخلاص من خصمهما تولا الثانى والثالث الاعتداء على ضحيتهم وهو مسجى على ظهره أرضا بغير حراك، بأن كالا له ضربات باستخدام «قطعة حديدية» استقرت فى رأسه ونواحى متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته.