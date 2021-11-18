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الرقابة الإدارية تنظم النموذج الأول لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الخميس، 18 نوفمبر 2021 08:27 م
الرقابة الإدارية تنظم النموذج الأول لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جانب من النموذج الأول في الشرق الأوسط لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
كتب محمد أبو ضيف

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نظمت هيئة الرقابة الإدارية نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجانب من الحضور 

 

ويأتي تنظيم هذا النموذج في إطار تنفيذ الإجراء الثاني من الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق برفع وعي شباب الجامعات وتعميق معرفتهم بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، حيث نفذت الهيئة النموذج بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجامعة القاهرة.
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جانب من النموذج الأول في الشرق الأوسط لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد


ويُعد نموذج المحاكاة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يحاكي واقع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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مؤتمر الرقابة الادارية 

 

وأعرب الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن سعادته البالغة بالأداء المتميز للطلاب في هذا النموذج، وأكد على إصرار هيئة الرقابة الإدارية على السعي في "خلق جيل جديد رافض لثقافة الفساد".

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فعاليات مؤتمر الرقابة الادارية 

 

ويأتي تنظيم هذا النموذج في إطار حرص الرقابة الإدارية على التعريف بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تستضيف مصر دورته التاسعة خلال الفترة من 13–17 ديسمبر 2021 في مدينة شرم الشيخ.

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الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أثناء كلمته 
 
واستغرق العمل على تنفيذ نموذج المحاكاة ما يقرب من شهرين تم خلالهما اختيار نحو 140 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة القاهرة، وتم تدريب الطلاب من قبل خبراء ومختصين على مبادئ الحوكمة، وآليات وإجراءات مكافحة الفساد، والعلاقة بين مكافحة الفساد والتنمية المستدامة، والتعريف بالأمم المتحدة وأجهزتها والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهدافها والجهات القائمة على تنفيذها، كما تم تقديم برامج تدريبية للطلاب حول مهارات التفاوض وفن الخطابة.
 
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جانب من النموذج الأول في الشرق الأوسط لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 
وضمن أعمال النموذج، تم اختيار 40 دولة بنظام القرعة من قبل الطلاب ليتم تمثيلها في النموذج الفعلي للمحاكاة. وفي ذات السياق؛ تمت محاكاة الجلسة الخاصة بمصر تحت عنوان: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الممارسات الناجحة والتحديات.
 
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فعاليات محاكاة مؤتمر الدول الأطراف 
 
وتسعى هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع شركائها إلى استمرار النهج المتعلق بتعزيز مشاركة الشباب، ورفع الوعي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد.
 
 
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جانب من فعاليات مؤتمر الرقابة الادارية 

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فعاليات محاكاة مؤتمر الدول الأطراف  

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جانب من الفعاليات 

 

 


الرقابة الادارية

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اتفاقية مكافحة الفساد

مكافحة الفساد

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