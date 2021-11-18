اليوم السابع
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الرئيس العراقى يبحث مع مسئولة أممية ملف الانتخابات والطعون الانتخابية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 08:30 م
الرئيس العراقى يبحث مع مسئولة أممية ملف الانتخابات والطعون الانتخابية برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/

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بحث الرئيس العراقى برهم صالح مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق "جينين هينيس بلاسخارت" اليوم الخميس، ملف الانتخابات والنظر فى الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التى تقرها اللوائح القانونية والانتخابية.

وذكرت الرئاسة العراقية ،فى بيان لها اليوم، أن المباحثات تضمنت التأكيد على دعم جهود العراق فى تعزيز أمنه واستقراره، وتمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية، إلى جانب التاكيد على ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق السياقات القضائية والمهنية وبشفافية عالية لتعزيز الثقة فى العملية الانتخابية والتمهيد لتشكيل حكومة فاعلة تلبى حقوق وتطلعات العراقيين.

 


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