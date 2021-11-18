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عقب حادث ليفربول..

الرئيس السيسى يؤكد للأمير تشارلز تضامن مصر مع بريطانيا فى مواجهة الإرهاب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:41 م
الرئيس السيسى يؤكد للأمير تشارلز تضامن مصر مع بريطانيا فى مواجهة الإرهاب جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
 
وأكد الرئيس في هذا الصدد، تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة ليفربول، ولتكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض من التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب، فضلاً عن العمل على تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع كافة العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.
 
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