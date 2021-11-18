الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان الأمير تشارلز والأميرة كاميلا الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:56 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم، الخميس، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته، الأميرة كاميلا دوقة كورنوول. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيسي قرينة الرئيس الامير تشارلز عاجل أخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لتمويل تحديث سكك حديد مصر الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:20 ص ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح 2.2 مليون فدان.. الرئيس السيسى يوجه بتوسيع نشاط مشروع مستقبل مصر لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.. وزراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 04:12 م الرئيس السيسى يوجه بالتوسع بمشروع مستقبل مصر للاستغلال الأمثل لأصول الدولة الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:59 م قرار جمهورى باستضافة فرع لجامعة رايرسون الكندية داخل مصر الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:54 م قرارات جمهورية جديدة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات.. تعرف عليها الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:49 ص الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى وفق الجدول الزمنى الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 05:32 م الرئيس السيسى يوجه بالتوسع بحملات التطعيم وتسهيل حصول المواطنين على اللقاحات الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:43 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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