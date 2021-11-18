الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان الأمير تشارلز والأميرة كاميلا

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم، الخميس، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز، أمير ويلز، والسيدة قرينته، الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية