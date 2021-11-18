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الرئيس السيسى للأمير تشارلز: الزيارات الملكية البريطانية لمصر علامات بارزة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:31 م
الرئيس السيسى للأمير تشارلز: الزيارات الملكية البريطانية لمصر علامات بارزة الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان الأمير تشارلز والدوقة كاميلا
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته".
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالباً نقل تحياته إلى الملكة إليزابيث"، ومعرباً عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة فى الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.
 
 

السيسي

الامير تشارلز

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عاجل

زيارة الامير تشارلز لمصر

الرئيس السيسى

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