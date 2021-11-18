جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية - خلال إشراف الرئيس قيس سعيد على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج.

وأوضح سعيد أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، كما أشار إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. 


وجرى في نهاية أعمال مجلس الوزراء المصادقة على عدة مشاريع مراسيم بعد بحثها، وأوضح سعيد أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.