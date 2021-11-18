الداخلية تضبط مصنعا لتصنيعه أجهزة القنوات المشفرة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط مصنع بدون ترخيص بالمنوفية لتصنيع وتجميع أجهزة أستقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ، فضلا عن ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير أوراق السيارات المسروقة وإعادة عرضها للبيع.