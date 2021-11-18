اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:05 م
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الداخلية تضبط مصنعا لتصنيعه أجهزة القنوات المشفرة.. فيديو

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:55 م
الداخلية تضبط مصنعا لتصنيعه أجهزة القنوات المشفرة.. فيديو اجهزة استقبال، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت الداخلية في ضبط مصنع بدون ترخيص بالمنوفية لتصنيع وتجميع أجهزة أستقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ، فضلا عن ضبط  تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير أوراق السيارات المسروقة وإعادة عرضها للبيع.
 

الداخلية

حوادث

قنوات مشفرة

تزوير

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