اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:50 ص
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الداخلية تحرر 1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. إنفوجراف

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:00 ص
الداخلية تحرر 1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. إنفوجراف جهود المرور
كتب محمود عبد الراضى

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يبرز "إنفوجراف" مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5613) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1560) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في تحرير (111) مخالفة السير بدون تراخيص، و(5) مخالفات الدراجات النارية، و(11) مخالفة موقف عشوائى، و(40) مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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