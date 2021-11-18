اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ9081 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:52 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ9081 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (9081) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9034) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (938) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (212) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1356) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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وزارة الداخلية

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