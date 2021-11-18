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الجيش الفرنسى يعلن تحييد 20 إرهابيًا فى النيجر خلال عملية جوية غير مخططة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:55 م
الجيش الفرنسى يعلن تحييد 20 إرهابيًا فى النيجر خلال عملية جوية غير مخططة عناصر من الجيش الفرنسى
باريس /أ ش أ/

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أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، أن قوات الجيش تمكنت من "تحييد" نحو 20 إرهابيا فى النيجر خلال عملية جوية.

وقال المتحدث باسم أركان الجيش الفرنسى الكولونيل باسكال يانى - فى تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن تلك العملية غير المخطط لها، تخللها استخدام مروحيات قتالية وطائرات مسيرة من نوع (ريبر) ومروحيات، فى قتال ضد مجموعة إرهابية فى المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاث" بين النيجر ومالى وبوركينا فاسو.

وأشار إلى أن الضربة الجوية وقعت بعد 1,5 كيلومتر من الحدود مع مالى فى أراضى النيجر أو "المنطقة المعتادة لتنظيم داعش الإرهابى فى الصحراء الكبرى.

وبدأت فرنسا تنظيم انتشارها العسكرى فى منطقة الساحل، وشمل ذلك خصوصا مغادرة القواعد الواقعة فى أقصى شمال مالى وتقليص عدد عسكرييها فى المنطقة.

 

 


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