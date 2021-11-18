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الجزائر تعلن تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:02 ص
الجزائر تعلن تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى
الجزائر - (أ ش أ)

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أعلنت الجزائر،  تشكيل المحكمة الدستورية من ٤ أعضاء معينين، و٨ أعضاء منتخبين، وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.

 

وشملت هذه المراسيم تعيين ٤ قضاة من بينهم القاضى ،عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، فضلا عن التصديق على انتخاب ٨ قضاة .

 

ويتكون تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضواً، أربعة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب الأعضاء الثمانية المتبقين.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية فى الجزائر تم استحداثها بدلا من المجلس الدستورى بموجب الدستور المعدل الذى تم التصويت عليه فى نوفمبر من العام الماضي؛ وتعد هذه المحكمة هى "حامى الدستور"، وتتولى الرقابة على السلطات الثلاث.

 


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المحكمة الدستورية الجزائرية الجديدة

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