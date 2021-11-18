التشيك تحظر دخول المواطنين غير الملقحين المطاعم بعد ارتفاع إصابات "كورونا"

براغ /أ ش أ/

وافقت الحكومة التشيكية على خطط للسماح فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19"، أو تعافوا من الفيروس خلال الأشهر الستة الماضية، بالدخول إلى المطاعم والفعاليات والخدمات الأخرى اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 22 نوفمبر الجاري.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن رئيس الوزراء أندريه بابيس قوله، اليوم الخميس، إن الحكومة أعلنت عن الإجراءات الجديدة فى الوقت الذى تكافح فيه البلاد ارتفاعًا كبيرًا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسعى إلى زيادة أعداد التطعيم فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة.

وأضاف بابيس أنه سيُطلَب إظهار اختبار "كوفيد-19" فى الشركات كجزء من إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة التشيكية، على غرار الإجراء الذى نفذته فى وقت سابق من العام الحالى خلال الموجة الكبرى الأخيرة من الوباء.

وسجلت التشيك خلال الأيام الماضية أرقامًا قياسية فى حالات الإصابة بكورونا، لدرجة أن المستشفيات امتلأت بالمرضى، فى حين أن معدل التطعيم فى البلاد أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث تم تلقيح 58 فى المئة من إجمالى السكان فقط.