التخلص من تجمعات مياه الأمطار بـ11منطقة بالعريش .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش فى بيان له، السيطرة على مانتج عن موجة مياه الأمطار التى تعرضت لها مدينة العريش صباح اليوم بـ11 منطقة بالعريش .

وكانت موجة الأمطار اعقبها تجمع برك مياه بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة .

وأفاد بيان مجلس المدينة، أن رؤساء مناطق الاحياء وادارات الخدمات واللجنة التنفيذية ولجنه الازمات، تابعت العمل، رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع مناطق الخدمات والقري التابعه لرئاسه مجلس مدينة العريش، والتواصل مع غرفه العمليات بالمجلس لرصد كافه التغيرات والشكاوى وحلها وللربط مع غرفه عمليات الديوان العام أول بأول .

وأوضح بيان مجلس مدينة العريش، أنه اطار رفع درجات الاستعداد القصوي ، تم الدفع بسيارات الصرف والمجلس، بمناطق 23 يوليو، والمجلس، والسمك، والبريد، والسمران ، والصفا، وكرم ابو نجيله، والمساعيد، والريسه ، والعبور ، واسيوط وتم السيطرة علي الموقف .





