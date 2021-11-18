"التحدى.. شهادات بعيون الآخرين".. ماذا قال عاهل الأردن عن إنجازات الرئيس السيسي

كتب أحمد عرفة

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، التي يثنى فيها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا إن أي شخص في هذا المنصب مع التحديات التي يواجهها سوف أثنى عليه هو الرئيس السيسى.

وأضاف العاهل الأردني، أن التحديات التي على الرئيس السيسى أن يواجهها من أجل مساعدة بلاده غير معقولة، والشئ الرئيسى الذى يحاول القيام به هو إعادة الاستقرار إلى مصر، ونحن في حاجة إلى مصر وهى عماد الشرق الأوسط.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".