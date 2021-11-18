اليوم السابع
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الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية بمصر الإثنين المقبل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:55 م
الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية بمصر الإثنين المقبل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية بمصر يوم الاثنين المقبل بمركز المنارة بقاعة المؤتمرات ، بحضور العديد من القيادات و خبراء الطاقة النووية و جميع وسائل الإعلام.
 
ويمثل 19 نوفمبر الذى حددته الوزارة العيد الاول للطاقة النووية 19 نوفمبر من كل عام يوم تاريخى فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع  عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.
 
وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على اعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على  أنها تعتبر الاعلى امان والأحدث بالعالم.
 
والجدير بالذكر أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات  النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة،  علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.
 
و من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا ، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهر.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

الطاقة النووية

العيد الاول للطاقة النووية بمصر

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