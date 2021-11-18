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الأمير تشارلز يصل مصر خلال ساعات فى أول زيارة رسمية منذ 15 عاما

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:10 ص
الأمير تشارلز يصل مصر خلال ساعات فى أول زيارة رسمية منذ 15 عاما الأمير تشارلز أمير ويلز
كتبت رباب فتحى

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يبدأ صاحبا السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال زيارة تاريخية إلى مصر اليوم الخميس، تستمر لمدة يومين فى إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته إلى الخارج منذ تفشى وباء كورونا فى أنحاء العالم.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى عام 2006، حيث زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.

وزار حينها الأمير تشارلز الأزهر وحديقة الأزهر وواحة سيوة وافتتح الجامعة البريطانية بالقاهرة، وقال في كلمة ألقاها بجامعة الأزهر "أعتقد من كل قلبي أن الرجال والنساء المسئولين يجب أن يعملوا لاستعادة الاحترام المتبادل بين الأديان، وأن علينا بذل كل ما في وسعنا للتغلب على انعدام الثقة الذي يسمم حياة الكثير من الناس".


الأمير تشارلز

مصر

الاردن

كورونا

السعودية

صور الأمير تشارلز

الجامعة البريطانية بالقاهرة

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