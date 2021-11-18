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الأمير تشارلز يشيد بالدور المحورى لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:39 م
الأمير تشارلز يشيد بالدور المحورى لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا والسيدة قرينته.
 
وأعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى الرئيس تحيات الملكة "إليزابيث"، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة "كورونا"، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، بالإضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.
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السيسي

الامير تشارلز

الملكة اليزابيث

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