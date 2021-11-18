اليوم السابع
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الأمير تشارلز وزوجته بعد زيارة الأهرامات: لحظة استثنائية بأعظم المواقع المصرية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:20 م
الأمير تشارلز وزوجته بعد زيارة الأهرامات: لحظة استثنائية بأعظم المواقع المصرية الأمير تشارلز وزوجته كاميلا بالأهرامات
ريهام عبد الله

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وصف الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، زيارتهما لمنطقة الأهرامات الأثرية، بأنها لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى، ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر "تويتر" صورة من زيارتهما للأهرامات وعلق: "لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى".

أمير ويلز وزوجته
أمير ويلز
أمير ويلز
أمير ويلز

وكان الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى قد زار بيت الرزاز بالقاهرة القديمة فى إطار جولته بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس فى أول جولة خارجية له بعد وباء كورونا.

 
وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التى تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم.
 
كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.

الامير تشارلز

امير ويلز

دوقة كورنوال

الاهرامات

زيارة الامير تشارلز لمصر

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