الأمير تشارلز بعد انتهاء زيارته للأردن: أتطلع إلى القرن القادم من صداقتنا

ريهام عبد الله

أكد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، تطلعه إلى العلاقات بين المملكة المتحدة والأردن، وأن تمتد لقرن جديد، واحتفى بمرور سنوات طويلة على العلاقات بين البلدين، مستعينا بجملة من شكسبير، قائلا :" فكما قال شكسبير: "بالنسبة لي، أيها الصديق العزيز، لا يمكن أن تصبح كهلاً أبداً".

ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر:"رغم أن 100 عام هي دهر من الزمن، فكما قال شكسبير: "بالنسبة لي، أيها الصديق العزيز، لا يمكن أن تصبح كهلاً أبداً"، وإنني أتطلع إلى القرن القادم من صداقتنا".



الأمير تشارلز



ووصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمان من عمان فى زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولى العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية فى العالم.

واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة ومسئولو السفارة البريطانية في القاهرة، حيث تم استقبال ولي عهد بريطانيا داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله برفقة دوقة كورنوول.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.