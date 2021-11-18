استخدام أحمر الشفاه منتهي الصلاحية قد يصيبك بالفشل الكلوي.. ازاي تكتشفيه

كتبت مروة هريدى

بالنسبة للسيدات، من النادر التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية أحمر الشفاه المستخدم ونستمر في استخدامه دون وعي بمخاطر ذلك، فهو مثله مثل جميع منتجات الماكياج الأخرى له فترة صلاحية، فإذا كنتِ تفعلين ذلك، فقد حان الوقت للتوقف لأن استخدام أحمر الشفاه منتهي الصلاحية يمكن أن يصيبك بالأمراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يدوم أحمر شفاه صاحب العلامة التجارية الجيدة حوالي 12-18 شهرًا، وهذه طرق بسيطة لمعرفة ما إذا كان أحمر الشفاه ليس جيدًا للاستخدام:

- أبسط شيء يمكنك القيام به هو التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

- لاحظِى الرائحة، قد تكون رائحته غريبة إذا كان قديمًا جدًا وقد انتهت فترة صلاحيته بالفعل.

- تحققِى مما إذا كان أحمر الشفاه يتسرب من الرطوبة وينزلق بسهولة على الشفاه أم لا.



علامات تدل على انتهاء صلاحية احمر الشفاه

إذا لم تلاحظي ذلك واستخدمت أحمر شفاه قديمًا، فهذا ما يمكن أن يحدث:



حكة في منطقة الفم وحولها

قد يحتوي أحمر الشفاه منتهي الصلاحية على مهيجات وبكتيريا، مما قد يؤدي إلى الحكة في الفم وحوله، يحتوي أحمر الشفاه على اللانولين، الذي له تركيبة معقدة ويمكن أن يسبب الحساسية بسهولة مثل الجفاف والحكة والألم.



احمر شفاه

الفشل الكلوي وفقر الدم وتلف الدماغ



يحتوي اللانونين الموجود في أحمر الشفاه منتهي الصلاحية على امتصاص قوي، ويمكنه امتصاص الغبار والبكتيريا والفيروسات والمعادن الثقيلة من الهواء والتي يمكن أن تمتصها الشفاه.

عندما تأكل وتشرب مع وضع أحمر الشفاه، فإنها تدخل إلى الجسم ويمكن أن تصيبك بالأمراض.

كما يحتوي أحمر الشفاه أيضًا على كمية عالية من الرصاص والكادميوم، يمكن أن يؤدي استخدام أحمر الشفاه منتهي الصلاحية إلى التسمم بالرصاص ويسبب الفشل الكلوي وفقر الدم وتلف الدماغ والاعتلال العصبي الدماغي.

ورم الثدي



المواد الحافظة والضارة بما في ذلك BHA في أحمر الشفاه هي شبه مسببات للسرطان، عندما يتم وضع أحمر الشفاه منتهي الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بورم في الثدي.