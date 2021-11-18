ارتداء الكمامة يقلل فرص الإصابة بكورونا بنسبة 53%.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن ارتداء الأقنعة أو الكمامة من أكثر التدابير الصحية العامة فاعلية في الحماية من فيروس كورونا، مما يقلل من الإصابة بنسبة 53٪، بحسب ما ذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

ووجدت الدراسة أن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين كلها تدابير فعالة في تقليل عدد الحالات المصابة بكورونا لكن ارتداء القناع كان الأكثر فعالية.

وكتب الباحثون في مجلة The BMJ: "تشير هذه المراجعة المنهجية والتحليل التلوي إلى أن العديد من الإجراءات الوقائية والاجتماعية الشخصية، بما في ذلك غسل اليدين وارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي مرتبطة بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأوضحوا أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين إلى جانب اللقاح.

ومن المعروف أن تدخلات الصحة العامة أو غير الدوائية مفيدة في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا ، وقد حاولت البلدان في جميع أنحاء العالم استخدامها للحد من انتشار كورونا.

تم تحليل النتائج من أكثر من 30 دراسة من جميع أنحاء العالم بالتفصيل، مما أظهر انخفاضًا مهمًا من الناحية الإحصائية بنسبة 53 ٪ في حدوث حالات كورونا مع ارتداء القناع وانخفاض بنسبة 25 ٪ مع التباعد الجسدي.

وأدى غسل اليدين أيضًا إلى انخفاض كبير بنسبة 53 ٪ في حدوث كورونا.

وقال الباحثون إن التحليل التفصيلي غير ممكن للتدابير الأخرى، بما في ذلك الحجر الصحي والعزل والإغلاق الشامل وإغلاق الحدود والمدارس وأماكن العمل، بسبب الاختلافات في تصميم الدراسة ومقاييس النتائج والجودة.

وأوضحت الدراسة أن اللقاحات آمنة وفعالة وتنقذ الأرواح حول العالم لكن معظمها لا يمنح حماية بنسبة 100٪ ، ومعظم البلدان لم تطعم الجميع، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت اللقاحات ستمنع الانتقال المستقبلي لمتغيرات فيروس كورونا .