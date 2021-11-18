إيطاليا تجدد دعمها لانضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي

روما أ ش أ

جدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، تأكيد دعم بلاده لانضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأكد أن العلاقات بين إيطاليا وألبانيا قوية وقديمة وناجحة وليست محل نقاش بل بحاجة للتقوية بصورة أكبر، جاء ذلك -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية- فى أعقاب اجتماع عقده دراجى مع نظيره الألبانى إيدى راما.

وأشار دراجى إلى أن إيطاليا ستواصل دعم ألبانيا فيما يتعلق بعملية الاندماج فى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا مهم لألبانيا وإيطاليا وأيضًا لتحقيق الاستقرار فى منطقة البلقان.

وتتجه المفوضية الأوروبية بطريق الدفع نحو خطوة جديدة بشأن طلب عضوية ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن توصى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى فى أثناء قمة الاتحاد الأوروبى بالنظر فى مسألة تحديد موعد لبدء المفاوضات بين تيرانا ودول الاتحاد الأوروبى الأخرى بشأن الانضمام إلى التكتّل.

ألبانيا مدرجة فى جدول الأعمال الحالى لتوسيع الاتحاد الأوروبى فى المستقبل، تقدمت ألبانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى فى 28 أبريل 2009، ومنذ يونيو 2014 أصبحت مرشحة رسميًا للانضمام.

تتلقى ألبانيا حاليًا 1.2 مليار يورو من المساعدات التنموية من أداة المساعدة قبل الانضمام، وهى آلية تمويل للبلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي