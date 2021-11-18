اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "فاقوس- أبوكبير" بالشرقية.. الأسماء

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:33 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "فاقوس- أبوكبير" بالشرقية.. الأسماء حادث - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، اليوم، بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بطريق "فاقوس- أبوكبير" وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا  لمستشفى فاقوس المركزى بوصول كل من "على محمد السيد" 24 عاما مصابا بكدمة بالرأس، و"محمد عبد المقصود" 42 عاما مصابا باشتباه نزيف بالبطن، و"عيد محمود خليفة" 70 عاما مصابا باشتباه نزيف بالمخ، و"عبد الرازق محمد" 47 عاما مصابا باشتباه قطع بشريان اليد، و"عبد الرحمن عبد القادر" 47 عاما مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"حسام محمد محمود" 40 عاما مصابا بكدمة بالساق الأيسر، وجميعهم مقيمين مركز أبوكبير.

وتبين حدوث إصابتهم إثر تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك طريق "فاقوس - أبوكبير" أمام كشك الغزالى، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ورفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.
 


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