إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بفرشوط شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزى.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بفرشوط، وأسفر الحادث عن إصابة عبد الرحمن السيد، 27 عاما، ومحمد أحمد، 27 عاما، ومحمد اسماعيل، 30 عاما.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى.
انقلاب سياره - ارشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بفرشوط شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبلالأربعاء، 17 نوفمبر 2021 08:51 م
مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين بالبحيرة.. لايفالثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:37 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بدون أرقام بأسيوطالثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:57 ص
مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين بـ"زراعى البحيرة"الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:49 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة