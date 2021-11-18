اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:11 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا انقلاب سياره - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بفرشوط شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بفرشوط، وأسفر الحادث عن  إصابة عبد الرحمن السيد، 27  عاما، ومحمد أحمد، 27 عاما، ومحمد اسماعيل،  30 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى.





 


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