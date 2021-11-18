اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إزاى تستفيد بخدمة الإنترنت المجانى داخل محطة مصر برمسيس × 7 معلومات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:00 ص
إزاى تستفيد بخدمة الإنترنت المجانى داخل محطة مصر برمسيس × 7 معلومات محطة مصر - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة النقل التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات بهدف توفير خدمة إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس بجميع أرصفتها وساحاتها، ويقدم اليوم السابع فى 7 معلومات كيفية الاستفادة بهذه الخدمة خلال التقرير التالى:
 
1- هذه الخدمة تنطلق رسميا بدءا من أول ديسمبر المقبل.
2- مشروع توفير خدمه إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس يعتبر أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور.
3- الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الصورة العالمية لمحطة مصر وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.
4- وزارة النقل أكدت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تطوير خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعى إلى توفير الرفاهية لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالمية.
5- الإنترنت سيكون مجانا طول الوقت.
6- للاستفادة بالخدمة يستلزم فتح الموبايل والواى فاى والبحث عن شبكها اسمها kmt WiFi واختيارها.
7- تظهر شبكة الدخول على الشبكة فيقوم الزائر باختيار كلمة التالى فيصبح يتمتع بخدمة الإنترنت المجانية.

محطة مصر

واى فاى فى محطة مصر

السكة الحديد

القطارات

محطة القاهرة

انترنت بالسكة الحديد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة