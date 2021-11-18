اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تعلن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:02 ص
أمريكا تعلن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب جرعات المخدرات الزائدة تعاطى المخدرات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت الحكومة الأمريكية، أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم جراء تناولهم جرعة زائدة من المخدرات بين أبريل 2020 وأبريل 2021، فى زيادة تبلغ 28.5% عن العام الماضي، بحسب "روسيا اليوم" .

 

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وأوضحت الحكومة أن هذه هى المرة الأولى التى تصل فيها الوفيات المرتبطة بالمخدرات إلى ستة أرقام خلال سنة واحدة، مبينة أن عدد الوفيات اليومى وصل إلى 275 وفاة.

 

وقالت إن حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة من مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية غير القانونية، هى أكثر من الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من أى عقار فى عام 2016.

 

وبحسب البيانات الحكومية، فقد سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى الأرقام بعدد الوفيات جراء جرعات المخدرات الزائدة، وبلغت 10408 حالات وفاة، تليها فلوريدا بـ7805 حالات، ومن ثم إيلينوى بـ3577 حالة.

 

وفى العام 2019، كانت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا بنسبة الوفيات الناتجة عن جرعات المخدرات الزائدة وتبلغ 21.1%، تليها النرويج 5% والسويد 4.8%.

 

 


أمريكا

أخبار أمريكا

وفاة 100 ألف شخص

جرعات المخدرات الزائدة

تعاطى المخدارات

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