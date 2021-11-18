أماكن مجهزة لإيواء المتضررين من السيول بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تبذل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لتوفير الاستقرار المعيشى وتخفيف معاناة الأسر المتضررة من السيول التى اجتاحت جنوب البلاد، وتسببت فى انهيار وتصدع عدد من المنازل، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول أماكن إيواء المتضررين من هذه السيول:

- تحركت جهود الحكومة لإنقاذ المتضررين من السيولة عقب تداعيات حالة الطقس بأسوان.

- محافظ أسوان تفقد الأماكن المتضررة من السيول ومناطق انهيار المنازل.

- قرر محافظ أسوان تخصيص وحدات سكنية من أجل توفير الاستقرار المعيشى وتخفيف أي معاناة عن الأسر المتضررة.

- تقع مساكن الإيواء العاجل فى منطقتى العلاقى والصداقة القديمة شرق مدينة أسوان.

- وتضم 612 وحدة سيتم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل لهذه الأسر.

- تم التنسيق بين محافظة أسوان مع مؤسسات المجتمع المدنى لتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الراغبين.

- إقامة المتضررين فى هذه المساكن سيكون لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئى أو الكلى.



المتضررين



الوحدات السكنية



الوحدات من الداخل



تجهيز الوحدات



سيارات نقل المتضررين