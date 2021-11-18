أستاذ اقتصاد: مصر تسعى لوصول نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة عام 2035 لـ 42%

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها بالاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى ضمن جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت أستاذ الطاقة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر ضمت الهيدروجين الأخضر ضمن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم توليدها، لينضم إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللذان تولدهما مصر خلال الفترة الراهنة، ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ولفتت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة المصرية تسعى لأن يصل قيمة الطاقة الجديدة والمتجددة المستخدمة من إجمالي الطاقة في مصر إلى 42 % في عام 2035، بجانب وضع استراتيجية عام 2050 والتي وضعت لها مراحل مهمة منها أن يكون لدينا استراتيجية متنقلة واضحة المعالم ليصل حجم الطاقة المتجددة المستخدمة في عام 2061 إلى 67 %.