5 محظورات من المدارس لطلاب أولى ثانوى بخصوص التابلت.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

حذرت المدارس طلاب الصف الأول الثانوى العام من 5 أشياء بعد أن تسلم الطلاب أجهزة التابلت، حيث طالبت المدارس من طلابها عدم الوقوع فيها حفاظا على التابلت وتحديثاته، نستعرضها فى التقرير التالى:



ـ عدم عمل أو وضع أى كلمة مرور للتابلت للتمكين من استقبال باقى تحديثات الوزارة.

ـ عدم بيع الجهاز أو استبداله بأخر من خارج منظومة الوزارة أو داخلها.

ـ عدم العبث بتطبيقات التابلت أو السوفت وير.

ـ عدم إدخال أى حساب على موقع جوجل نهائيا.

ـ ضرورة الحفاظ على التابلت لعدم تعرضه للتلف أو الفقد.



انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى العام بواقع قرابة 635 ألف جهاز، حيث تسلمت المديريات التعليمية من مخازن الوزارة الأجهزة وتسلمتها المدارس وتم توزيعها على الطلاب مباشرة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس قررت تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة قبل تسليمها للطلاب، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة دخلت على منصة التعلم، ويستطيع الطالب الدخول والمذاكرة ومراجعة دروسهم، لافتة إلى أن منصة التعلم بها محتوى هائل من المراجع والفيديوهات بجانب كتاب المدرسة حيث تم توفيره نسخة pdf، فى جميع المواد الدراسية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بعد أن تسلم الطلاب لأجهزة التابلت ستكون الفترة المقبلة مهمة حيث يتم تدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية التى ستعقد فى يناير المقبل.











