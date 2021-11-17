22 ديسمبر.. الحكم على طبيب كلى و آخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

كتب أحمد حسني- كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز الحكم على طبيب كلى و4 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية لجلسة 22 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بصفته طبيبا بشريا، أستاذ جراحة كلى، و3 آخرين، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم.