اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

21 فبراير الحكم فى إعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:44 م
21 فبراير الحكم فى إعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، للحكم فى جلسة 21 فبراير المقبل.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 


اقتحام الحدود

محمود عزت

القائم باعمال المرشد

الجنايات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إلى 17 نوفمبر

الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:56 م

زى النهارده..شاهد باقتحام الحدود: إخوان بدأوا هيجانا داخل السجن في وقت اقتحامه

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 11:00 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على محمود عزت بقضية اقتحام الحدود الشرقية

الأحد، 03 أكتوبر 2021 04:03 م

النيابة بمحاكمة محمود عزت باقتحام الحدود: الإخوان خرجوا من السجن على جثث الحرس

الأحد، 03 أكتوبر 2021 03:00 م

النيابة في محاكمة محمود عزت باقتحام الحدود: المتهم وجماعته باعا الوطن بالرخيص

الأحد، 03 أكتوبر 2021 02:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة