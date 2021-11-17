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وزيرة التخطيط: حجم الصادرات لأفريقيا تصل 5 مليارات دولار ونستهدف زيادته خلال 3 سنوات

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:38 م
وزيرة التخطيط: حجم الصادرات لأفريقيا تصل 5 مليارات دولار ونستهدف زيادته خلال 3 سنوات الدكتورة هالة السعيد
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لدول إفريقيا، مضيفة أن  مضاعفة الصادرات المصرية داخل القارة السمراء الهدف هو التواجد داخل القارة السمراء.
 
واضافت وزيرة التخطيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc، اليوم، الأربعاء، أن هناك تكامل سيحدث في الفترة المقبلة سيؤدى إلى نتائج إيجابية على المدى القصير، موضحة أن المجالات التى تستهدفها الدولة داخل القارة السمراء هي الزيوت والوقود والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والأسمدة والسيراميك والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
 
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن حجم الصادرات لأفريقيا يصل لـ5 مليارات دولار في الوقت الحالي، لذا نستهدف زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
 

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