اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القناة: مد خطوط مياه شرب بقرية أبوسيال بحى الجناين فى السويس

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:00 م
مياه القناة: مد خطوط مياه شرب بقرية أبوسيال بحى الجناين فى السويس خدمة مياه الشرب ببعض قرى محافظة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه فى إطار عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والوضع الراهن بالنسبة لخدمة مياه الشرب ببعض القرى بمحافظة السويس، ومنها قرية أبوسيال بحى الجناين.
 
حيث عرض أحد النواب المشاركة فى مد خطوط مياه بالقرية بطول 1500 متر لتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين بالقرية.
 
وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سيتم للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالقرية، وتحديد موعد الإنتهاء من التنفيذ، مؤكدًا حرص الشركة على توفير مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.
 
 
 

مياه القناة

شركه مياه القناه

الصرف الصحى

اللواء عبد الحميد عصمت

السويس

اخبار السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة