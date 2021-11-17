مياه القناة: مد خطوط مياه شرب بقرية أبوسيال بحى الجناين فى السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه فى إطار عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والوضع الراهن بالنسبة لخدمة مياه الشرب ببعض القرى بمحافظة السويس، ومنها قرية أبوسيال بحى الجناين.

حيث عرض أحد النواب المشاركة فى مد خطوط مياه بالقرية بطول 1500 متر لتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين بالقرية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سيتم للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالقرية، وتحديد موعد الإنتهاء من التنفيذ، مؤكدًا حرص الشركة على توفير مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.