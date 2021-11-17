مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر حادث ارتطام سيارة ملاكى بسيارة نقل، على طريق الساحل الشمالي، بنطاق مدينة الحمام في الاتجاه للإسكندرية.

استقبل مستشفى الحمام المركزى أحمد حسين زغلول أحمد "61 سنة" - مقيم في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متعددة باليدين وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة، وتم عمل الفحوصات وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم.

كما استقبل المستشفى، أيمن اشرف سعيد "16 سنة" - مقيم بمدينة الحمام في مطروح- جثة هامدة، وتم حفظها في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.