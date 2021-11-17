محافظ أسوان: لن نسمح بإعادة بناء المنازل المتواجدة فى مخرات السيول

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدم السماح بإعادة إنشاء أى منازل أو مبانى داخل مخرات السيول، سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، وخاصة فى عزبة الفرن بكيما ومنطقة الناصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ومديرى التخطيط العمرانى ووحدة تطوير العشوائيات والمالية.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته ببدء أعمال لجان التفاوض بداية من الأسبوع القادم للعمل على إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية للوقوف على رغباتهم سواء كان صرف التعويضات مالياً أو بتخصيص وحدات سكنية فى 3 عمارات التي تم إنشاؤها وتضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ، وخاصة أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى ، فى حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالى والمجتمع معاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أنه بالتوازى سيتم البدء فى إجراءات صرف التعويضات المالية للمستفيدين من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما، وأيضاً منطقة الناصرية والذين يأتوا ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى، فى حين سيتم استكمال أعمال لجان المنشآت الآيلة للسقوط لحصر المستفيدين من تطوير منطقة نجع السايح 1 و 2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو والتى تقع على مساحة 74.6 فدان حيث جارى أيضاً دراسة المخطط التفصيلى للمشروع من خلال المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.