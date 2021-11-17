للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من نزلات البرد والأنفلونزا فى موسم التقلبات الجوية

كتبت - ميرفت رشاد

يعانى الأطفال من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا الموسمية وهو ناتج عن إحدى سلالات فيروس الأنفلونزا العديدة التي تصيب الأنف والحلق والرئتين، وتستمر الأعراض لمدة أسبوع أو أسبوعين لكثير من الأطفال، يمكن أن يبدأ موسم الأنفلونزا في وقت مبكر من شهر أكتوبر، تبلغ ذروتها في أي مكان من أواخر ديسمبر إلى أوائل إبريل، وللحفاظ على صحة طفلك يجب تقوية جهازه المناعى، وفى السطور القادمة سنقدم بعض النصائح للأمهات وفقا لما ذكره موقع " stanfordchildrens".

أوصت الدكتورة جاسمين ماكار، طبيبة الأطفال، بالحصول على لقاح سنوي ضد الأنفلونزا لكل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، وعلى الرغم من أن فعالية لقاح الأنفلونزا تختلف من سنة إلى أخرى، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا.

وأضافت الدكتورة ماكار، أن هذه بداية موسم الأنفلونزا، وأوصى دائمًا المرضى بالحصول على لقاح الأنفلونزا، الآن بعد أن تم توسيع النطاق العمري للقاح كورونا ليشمل المرضى الأصغر سنًا.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تساعد مواكبة بروتوكولات الأمان الخاصة بكورونا في درء الفيروسات الأخرى، مثل البرد والأنفلونزا، لذلك، لا تتخلى عن ارتداء أطفالك للأقنعة، والتباعد الاجتماعى، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

قالت ماكار، إن جزءًا كبيرًا من الصحة الجيدة يبدأ من المنزل عن طريق اتباع نظام غذائي صحي والنوم جيدًا، مشيرة إلى أن التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تقوية المناعة، من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وتقليل كميات الأطعمة المصنعة، كما توصي بالحد من وقت الشاشات وإنشاء روتين ثابت لوقت النوم لضمان حصول الأطفال على نوم جيد كل ليلة.