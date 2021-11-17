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قوافل تحيا مصر تواصل توزيع أطنان المساعدات على متضررى سيول أسوان.. صور

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:08 ص
قوافل تحيا مصر تواصل توزيع أطنان المساعدات على متضررى سيول أسوان.. صور قوافل مساعدات تحيا مصر
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل فرق صندوق تحيا مصر، توزيع المساعدات العينية وأطنان المساعدات الغذائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار التي ضربت أسوان مساء الجمعة الماضية، وأدت إلى انهيار وسقوط منازل وتصدع البعض منها.

وعبر أهالي وسكان هذه المناطق المتضررة عن امتنانهم للدولة في تقديم يد العون والمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الأمطار والسيول والثلوج التي تساقطت على أنحاء متفرقة في أسوان.

وأوضح المتضررون لـ"اليوم السابع"، أن هذه القوافل تعد دعم للأهالي المتضررين، بعد أن مروا بأوقات كادوا يتعلقون بـ"قشة" لإنقاذهم من الدمار الذي حل بهم – على حد وصفهم.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المساعدات العينية الواردة من صندوق تحيا مصر في الحافلات التي تحمل هذه المساعدات، سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة شهدت سقوط السيول عليها مساء الجمعة الماضية.

وأشار اللواء عطية، إلى ضرورة الالتزام بالحصر الأولى الذي قامت به اللجان الفنية لتحديد المستحقين لهذه المساعدات التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الأسر لإزالة أثار واحتواء تداعيات هذه الكارثة الطبيعية نتيجة المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

وأوضح، بأن عملية التوزيع ستقوم على استلام الجمعيات الأهلية لهذه المساعدات وتوزيعها بكل شفافية وعدالة ونزاهة وبعيداً عن أي مجاملات بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي والتي ستقوم أيضاً بصرف إعانات عاجلة بواقع ألفين جنيه لكل أسرة ، بجانب 250 جنيها إعاشة لكل فرد، بالإضافة إلى المساعدات العينية من المواد الغذائية والمفروشات لتخفيف المعاناة عن المتضررين.

قوافل مساعدات تحيا مصر (1)
قافلة صندوق تحيا مصر

قوافل مساعدات تحيا مصر (2)
قافلات تحيا مصر تصل أسوان

قوافل مساعدات تحيا مصر (3)
وصول مستلزمات الإعاشة لمتضررى السيول

قوافل مساعدات تحيا مصر (4)
اثار السيول فى أسوان

قوافل مساعدات تحيا مصر (5)
توزيع إعانات على أهالى أسوان

قوافل مساعدات تحيا مصر (6)
تسليم المساعدات للأهالى

قوافل مساعدات تحيا مصر (7)
تسليم بطاطين للأهالى

قوافل مساعدات تحيا مصر (8)
توزيع مساعدات
 

قوافل مساعدات تحيا مصر (9)
مساعدات قافلة تحيا مصر لأهالى أسوان

قوافل مساعدات تحيا مصر (10)
مساعدات قافلة تحيا مصر فى أسوان

 


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