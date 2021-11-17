اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد سابق لكلية الدعوة: النصوص معصومة ولكن يقع الخلط بسبب الجهل وسوء الفهم

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:52 م
عميد سابق لكلية الدعوة: النصوص معصومة ولكن يقع الخلط بسبب الجهل وسوء الفهم الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الاسلامية سابقا بجامعة الأزهر، إن العقائد الصحيحة هى المجمع عليها والتى جاءت فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ، وتعتمد على الإقناع بمخاطبة العقل والعاطفة فأدلّتها واضحة لا ريب فيها.
 
جاء ذلك خلال محاضرة( العقيدة الصحيحة فى مواجهة العقائد الفاسدة)، ضمن فعاليات سلسلة المحاضرات التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات بمقرها الرئيس بالقاهرة لتفنيد الفكر المتطرف .
 
وأوضح عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا، أن أصول العقيدة هى محل إجماع بين الأمم، وأشار إلى أن العقيدة الفاسدة هى أى اعتقاد أو سلوك منحرف مخالف للهدى الإسلامى القويم ، وسميت فاسدة لعدم انسجامها مع الفطرة السليمة والعقل الصحيح ، موضحاً أن أى عقيدة تخالف الإجماع أى ماجاء فى القرآن والسنة هى عقيدة فاسدة وباطله .
 
وفى الختام أكد الدكتور جمال فاروق، أن النصوص معصومة ولكن يقع الخطأ والتشدد وانتشار التطرف بسبب الخلط وسوء الفهم، ثم استعرض فضيلته عددا من الأمثلة للدلالة على العقيدة الصحيحة المثبته فى القرآن والسنة مقابل العقائد الفاسدة والتى انتشرت بسبب جهل الناس بأمور دينه ، التقليد الأعمى وتعطيل العقل،إتباع الظن والهوى.
 
 
 

منظمة خريجى الازهر

الازهر الشريف

الارهاب

العقائد

كلية الدعوة

الطلاب الوافدين بالأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة خريجى الأزهر تواصل فعاليات برنامج "إعداد القيادات الأزهرية"

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 10:21 ص

منظمة خريجى الأزهر تدعم العمل التطوعى للشباب لخلق روح إنسانية بين نسيج المجتمع

الأحد، 14 نوفمبر 2021 02:14 م

فروع منظمة خريجى الأزهر بالخارج تطلق حملة "الوقاية من الإرهاب"

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:07 م

العقيدة الصحيحة ومواجهة العقيدة الفاسدة.. محاضرة للوافدين بمنظمة خريجى الأزهر

الخميس، 11 نوفمبر 2021 02:26 م

منظمة خريجى الأزهر تطلق برنامجا لتأهيل شباب سفراء الأزهر للقيادة غدا

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 07:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة