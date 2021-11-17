اليوم السابع
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عامل يتهم شخص باتجاره فى المخدرات عبر حسابه على الفيس بوك انتقاما منه

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:44 م
عامل يتهم شخص باتجاره فى المخدرات عبر حسابه على الفيس بوك انتقاما منه كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تداول على  حساب شخص على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" متضمناً بلاغاً للأجهزة الأمنية بالجيزة باضطلاع (أحد الأشخاص)، بالتردد على منطقة فيصل والهرم والطالبية، بمحافظة الجيزة، والإتجار بالمواد المخدرة مناشداً سرعة القبض عليه.

 بالفحص تم تحديد صاحب الحساب (أحد الأشخاص ، مقيم بالمنيا)، وأمكن تحديد الشخص المعنى بما نُشر، وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بالمنيا ، له معلومات جنائية)، ولم يتم التوصل بتردد المذكور على تلك المناطق وعدم وجود محل إقامه له بمحافظة الجيزة ، وباستدعاء صاحب الحساب المُشار إليه ، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، قرر أنه في غضون شهر مايو 2021 تركت (زوجته) منزل الزوجية، وسافرت إلى الجيزة رفقة (المشكو في حقه) لارتباطهما بعلاقة، وعقب ذلك قام بطلاقها غيابياً، وأدعى قيام الأخير بالاتجار فى المواد المخدرة للنيل منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكي لادعائه الكاذب.

 


فيديو مخدرات في الجيزة

اخبار الحوادث

عقوبة البلاغ الكاذب

تجارة المخدرات

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