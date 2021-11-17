اليوم السابع
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ضبط 3 سيدات متهمات بخطف طفل من والدته فى أوسيم

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:44 ص
ضبط 3 سيدات متهمات بخطف طفل من والدته فى أوسيم متهمات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 سيدات لاتهامهن بخطف طفل رضيع من والدته في أوسيم، لكون إحداهن تعانى من العقم، وترغب فى رعاية الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة،  بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه سيدة بخطف طفلها الرضيع، وذكرت أن المتهمة أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها، عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وطلبت منها التصوير باستوديو، لإنهاء الإجراءات المطلوبة الخاصة بالجمعية، ثم اختطفت الطفل منها وفرت هاربة.

بإجراء التحريات توصل الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بخطف الطفل بمساعدة ربة منزل، لتقديمه لشقيقتها لرعايته، لكونها تعاني من العقم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمتين، وإعادة الطفل لوالدته، وحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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