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ضبط هارب من 70 حكم حبس وآخر مطلوب فى 115 سنة سجن.. تفاصيل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:09 م
ضبط هارب من 70 حكم حبس وآخر مطلوب فى 115 سنة سجن.. تفاصيل حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (62) قطعة سلاح نارى، و(136) قضية مخدرات، وتنفيذ (53683) حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (6) أحكام غرامات بإجمالى غرامات مالية متسحقة بلغت نحو (5 مليون ومائتان ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، مقيم بالجيزة) ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (70) حكم حبس (جزئى – مستأنف) بإجمالى مدد حبس (70 سنة) حال تردده على دائرة القسم وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (5) أحكام حبس (جزئى – مستأنف) "شيكات" بإجمالى حبس (115سنة).

 

 

 

 

 

 

 


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