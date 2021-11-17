ضبط مصنع أجهزة استقبال قنوات فضائية مشفرة بالمنوفية

كتب كريم صبحى

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير ، كائنة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة بالمخالفة للقانون ، كما أضافت التحريات قيام المتهم بإدارة المصنع المشار إليه ومكتب ومقر إدارة ومركز للصيانة وخدمة العملاء ، وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لأعماله غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى و الأمن العام وبالاشتراك مع مديريات أمن (القاهرة – الجيزة - المنوفية)، تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة – مدير المكتب الإدارى للشركة – مدير المصنع – مدير الدعم الفنى)، وبتفتيش المقرات المشار إليها تم ضبط "أجهزة إستقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع وملصقات مزورة تفيد كون الجهاز مستورد وجيد الصنع" بإجمالى مضبوطات 663559 – مبالغ مالية من حصيلة بيع أجهزة الريسيفر الغير مصرح بتداولها بالأسواق)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفوا بإرتكابهم تلك المخالفات للتربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.