اليوم السابع
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خلال مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني..

"شكرى" يستعرض جهود مصر لإعادة إعمار غزة ويؤكد ضرورة دعم السلطة الفلسطينية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:32 م
"شكرى" يستعرض جهود مصر لإعادة إعمار غزة ويؤكد ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني  AHLC، والذي يُعقد في العاصمة أوسلو برئاسة النرويج.

 

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة مصر تضمنت الإعراب عن التقدير والدعم المتواصل للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والتي تُعد آلية دولية هامة لتنسيق الجهود والاتصالات بين الأطراف المعنية بهدف مساندة الأشقاء في فلسطين. كما تم التأكيد على أهمية العمل على بلورة تصور متكامل لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا ومتطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للتغلب على تلك التحديات.

 

وأضاف حافظ أن الكلمة تطرقت إلى جهود مصر ومساعيها لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين وكذا لإعادة إعمار قطاع غزة، في ضوء ما أعلنه رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فضلاً عما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المضمار.

 

هذا، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة التزام المانحين الدوليين بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره من أجل توفير البيئة الملائمة لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يُفضي إلى إيجاد تسوية شاملة استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 


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