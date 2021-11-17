اليوم السابع
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شبورة كثيفة على الطرق تغطى المحافظات.. وتحذير من السرعات الزائدة.. صور

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:14 ص
شبورة كثيفة على الطرق تغطى المحافظات.. وتحذير من السرعات الزائدة.. صور شبورة
كتب محمود راغب - تصوير: دينا رومية - عمرو مصطفي

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شهدت كافة محافظات الجمهورية صباح اليوم شبورة كثيفة على الطرق ، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير وغلق بعض الطرق الرئيسية، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للسائقين من السرعات الزائدة، فى الوقت التى امتدت فيه الشبورة للقاهرة الكبرى.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تأثر البلاد بشبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
ويشهد اليوم الأربعاء ، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى  على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة
 
 
شبورة كثيفة (1)
 

شبورة كثيفة (2)
 

شبورة كثيفة (3)
 

شبورة كثيفة (4)
 

شبورة كثيفة (5)
 

شبورة كثيفة (6)
 

شبورة كثيفة (7)
 

شبورة كثيفة (8)
 

شبورة كثيفة (9)
 

شبورة كثيفة (10)
 
 
 

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