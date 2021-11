زوجة الأمير تشارلز تزور مدرسة ثانوية للفتيات فى الأردن.. فيديو

زارت كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، مدرسة ثانوية للفتيات، على هامش زيارتها للأردن، برفقة أمير ويلز، ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز، ودوقة كورنوال، عبر تويتر، فيديو من الزيارة وعلق :"إنه لمن دواعى سرورى مقابلة مع العديد من السيدات الشابات الموهوبات والمبدعات والأذكياء بعد ظهر هذا اليوم"، وتابع الحساب :"تلقت الدوقة ترحيبا حارا في مدرسة الأميرة تغريد الثانوية للبنات ظهر اليوم".

A real delight to engage with so many talented, creative and smart young ladies this afternoon.



The Duchess received a charming welcome at the Princess Taghreed Secondary Girls School this afternoon. #RoyalVisitJordan pic.twitter.com/mKAwYrQp8H