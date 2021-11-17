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زوجة الأمير تشارلز تزور مدرسة ثانوية للفتيات فى الأردن.. فيديو

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:07 م
زوجة الأمير تشارلز تزور مدرسة ثانوية للفتيات فى الأردن.. فيديو كاميلا دوقة كورنوال
ريهام عبد الله

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زارت كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، مدرسة ثانوية للفتيات، على هامش زيارتها للأردن، برفقة أمير ويلز، ونشر الحساب الرسمى لأمير ويلز، ودوقة كورنوال، عبر تويتر، فيديو من الزيارة وعلق :"إنه لمن دواعى سرورى مقابلة مع العديد من السيدات الشابات الموهوبات والمبدعات والأذكياء بعد ظهر هذا اليوم"، وتابع الحساب :"تلقت الدوقة ترحيبا حارا في مدرسة الأميرة تغريد الثانوية للبنات ظهر اليوم".

دوقة كورنوال
دوقة كورنوال

ومن جهة أخرى يبدأ صاحبا السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال زيارة تاريخية إلى مصر الخميس ، تستمر لمدة يومين فى إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته إلى الخارج منذ تفشى وباء كورونا  فى أنحاء العالم.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى عام 2006، حيث زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان ، ودعم مبادرات البيئة ، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.

وزار حينها الأمير تشارلز الأزهر وحديقة الأزهر وواحة سيوة وافتتح الجامعة البريطانية بالقاهرة، وقال في كلمة ألقاها بجامعة الأزهر " أعتقد من كل قلبي أن الرجال والنساء المسئولين يجب أن يعملوا لاستعادة الاحترام المتبادل بين الأديان ، وأن علينا بذل كل ما في وسعنا للتغلب على انعدام الثقة الذي يسمم حياة الكثير من الناس. "

وكان الأمير تشارلز زار الغردقة كجزء من جولة شهر العسل مع الأميرة ديانا عام 1981

ووفقا للمكتب الملكى ، كلارنس هاوس، سوف يستقبل الرئيس السيسي والسيدة الأولى انتصار السيسي أمير ويلز ودوقة كورنوول لدى وصولهما إلى مصر، في قصر الاتحادية للترحيب بهما رسميا.

من ثم يلتقي صاحبا السمو الملكي شيخ الأزهر لبحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة. هذا اللقاء يعزز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.

 


كاميلا

دوقة كورنوال

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الامير تشارلز

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