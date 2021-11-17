رئيس الوزراء العراقى يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، في مختلف الأصعدة والمجالات.

كما ثمن الكاظمي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - اليوم الأربعاء التنسيق الإيجابي بين البلدين في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد السفير الروسي تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق، مشيدا بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، وجهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي.