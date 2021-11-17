اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يحذر من شخص ينتحل صفة راهب

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 08:58 م
دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يحذر من شخص ينتحل صفة راهب دير - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر دير الأنبا باخوميوس الشايب، بالأقصر من التعامل مع شخص يحمل صفة راهب من رهبان الدير، باسم الأب أبانوب الشايب، ويقوم بالاتصال بكثير من الأشخاص، ويطلب منهم تبرعات نقدية وتحويلها على رقم بطاقته. 
 
 
وحذر الدير من التعامل مع هذا الشخص، مؤكدا أنه غير مسئول عن أى أفعال يقوم بها لا من قريب أو من بعيد. 
 
 
جدير بالذكر أن اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية كانت قد حذرت فى سبتمبر الماضى من شخص ينتحل صفة راهب ويتواصل مع كثيرين من الآباء الكهنة وأفراد الشعب بهذه الصفة المزيفة.
 
 
 
وذكرت الكنيسة الأرثوذكسية فى بيان رسمي لها، أنه سبق وجاء إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري فى وادي الريان، طلبًا للانضمام، ووجد الأنبا أبراَم مطران الفيوم والمسؤول عن المنطقة، أن حياة الرهبنة لا تناسبه فتم استبعاده ورفض طلبه.
 
 
وأوضحت الكنيسة، أنها نما إلى علمها أنه ينتحل الصفة وبعد التأكد أنه لم يترهب في أي دير آخر، وجب تحذير الجميع من التعامل معه، والتأكيد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أي نتائج قانونية أو مجتمعية لأفعاله أو تعاملاته.
 
 
ودعت الكنيسة في ختام بيانها هذا الشخص إلى العودة عن طرقه الخاطئة وتقديم توبة أمام الله والكنيسة حرصًا على أبديته.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رهبان الدير

دير الانبا باخوميوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تصدر تنبيهات جديدة بشأن قداس تذكار الأربعين للأنبا كاراس

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:42 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل غدا بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى البطريرك 118

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بذكرى رحيل الأب بيريوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:00 ص

اليوم.. انطلاق جلسات سيمنار المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تبرز تصريحات البابا تواضروس خلال لقائه مع إكسترا نيوز

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 03:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة