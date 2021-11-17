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خلال ساعات.. سماع الدفاع بإعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:00 ص
خلال ساعات.. سماع الدفاع بإعادة محاكمة محمود عزت بـ"اقتحام الحدود الشرقية" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكما غيابيا بالإعدام شنقا.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

 

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".


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